مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 أخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسكل بتوك توك بطريق عرب الفدان – أمام قرية العراقي دائرة مركز ابوحماد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين ونقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كلا من "محمد د ا" 30 سنة مقيم العزازي و"صفاء م غ" 32 سنة و"احمد م ر" 10 سنوات و"عبد الله م ر" 6 سنوات و"خالد م م" 25 سنة مقيمين العزازي مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما استقبلت مستشفي القرين "اسماعيل ا ا" 27 سنة مقيم عرب الفدان "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسكل بتوك توك بطريق عرب الفدان – أمام قرية العراقي دائرة مركز ابوحماد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين ونقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية لهم وتحرير محضر بالواقعة.