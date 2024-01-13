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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعديلات مرتقبة في الحكومة| توقعات بـ استمرار مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء

قصواء
قصواء

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن أنها أول من انفردت بمعلومة وجود تعديلات وزارية قادمة في الحكومة، والشواهد تشير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي مستمر في الحكومة في التعديلات المقبلة.

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قصواء الخلالي: العالم يمر بمتغيرات وتحديات غير مسبوقة.. فيديو

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قصواء الخلالي: العالم ما زال يشهد تفاقما للأوضاع خاصة المحيط المصري

وأضافت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الحكومة المصرية أخطأت وأصابت كثيرا، ولكن مصر أصبحت لديها حاجة ملحة في تعديلات على قوائم الوزارات.

وتابعت أن الشعب المصري يحتاج أن يرى من يشعر بهم ويحاول التغيير من أجلهم، في ضوء المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية والتحديات التي تواجها الدولة، لافتة إلى أن الأيدي المرتعشة والمحبطة والكسولة على رأس الوزارات لم تعد مقبولة في الوقت الحالي.

واكملت أن الشعب المصري لديه آمال في رؤية جديدة من الوزارات، والتحديات التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي تؤكد ضرورة تغيير السياسات، لافتة إلى أن هناك غياب واضح في التنسيق الحكومي بين الوزارات.

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