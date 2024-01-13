جودة : توزيع جريدة الوفد وصل لمليون نسخة في حادث سليمان خاطر

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه بدأ حياته الصحفية عندما التحق بجريدة روز اليوسف في أواخر عام 1986، ثم التحق بجريدة الوفد عام 1987 بعدما تحولت إلى إصدار يومي.



وأضاف جودة في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن جريدة الوفد حققت العديد من الانتصارات الصحفية، مشيرًا إلى أن الوفد الأسبوعية في أيام حادث سليمان خاطر وصل توزيعها إلى ما يقارب المليون نسخة.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.