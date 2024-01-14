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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون العربي والكيمياء بالقاهرة والرياضيات بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم استكمالا لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، حيث يؤدي اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة ، امتحاني اللغة العربية و الكيمياء.

وفي محافظة الجيزة ، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، امتحان الرياضيات .

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة 

الأحد 14 يناير 2024 : اللغة العربية + الكيمياء

الثلاثاء 16 يناير 2024 : الجغرافيا + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 يناير 2024 : الأحياء + التاريخ

الأحد 21 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى + الفيزياء

الثلاثاء 23 يناير 2024 : الفلسفة + الرياضيات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة

الخميس 11 يناير 2024 : اللغة العربية
الأحد 14 يناير 2024 : الرياضيات 
الثلاثاء 16 يناير 2024 : اللغة الاجنبية الأولى + الفلسفة
الخميس 18 يناير 2024 : التاريخ + الأحياء
الإثنين 22 يناير : الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 24 يناير 2024 : الفيزياء + اللغة الأجنبية الثانية

 

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 

  • امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، سوف تعقد إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس .
  • بالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنوجياً ، فسوف يتم عقد  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024  ورقياً 
  • سوف تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً .
  • في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة ، سوف يتم آداء الامتحان “ورقيًا” لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول .

تقرر إعفاء بعض الطلاب من اداء  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024  إلكترونيا على التابلت ، و هم :

  • طلبة المدارس الحكومية وطلاب الخدمات وطلاب المدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت
  • الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت
  • طلاب المنازل

إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

وقد أصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جميع المدارس الثانوية ، بضرورة تهيئة المناخ الجيد للطلاب في لجان  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، ليؤدوا الامتحانات في سهولة ويسر .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في تعليماته الصادرة لجميع المدارس الثانوية ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع لجان  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024  ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب 

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