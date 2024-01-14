طلاب أولى ثانوي يمتحنون العربي والكيمياء بالقاهرة والرياضيات بالجيزة

تشهد المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم استكمالا لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، حيث يؤدي اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة القاهرة ، امتحاني اللغة العربية و الكيمياء.
وفي محافظة الجيزة ، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، امتحان الرياضيات .
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة
الأحد 14 يناير 2024 : اللغة العربية + الكيمياء
الثلاثاء 16 يناير 2024 : الجغرافيا + اللغة الأجنبية الثانية
الخميس 18 يناير 2024 : الأحياء + التاريخ
الأحد 21 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى + الفيزياء
الثلاثاء 23 يناير 2024 : الفلسفة + الرياضيات
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة
الخميس 11 يناير 2024 : اللغة العربية
الأحد 14 يناير 2024 : الرياضيات
الثلاثاء 16 يناير 2024 : اللغة الاجنبية الأولى + الفلسفة
الخميس 18 يناير 2024 : التاريخ + الأحياء
الإثنين 22 يناير : الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 24 يناير 2024 : الفيزياء + اللغة الأجنبية الثانية
كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024
- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، سوف تعقد إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس .
- بالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنوجياً ، فسوف يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ورقياً
- سوف تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً .
- في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة ، سوف يتم آداء الامتحان “ورقيًا” لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول .
تقرر إعفاء بعض الطلاب من اداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 إلكترونيا على التابلت ، و هم :
- طلبة المدارس الحكومية وطلاب الخدمات وطلاب المدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت
- الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت
- طلاب المنازل
إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية
وقد أصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جميع المدارس الثانوية ، بضرورة تهيئة المناخ الجيد للطلاب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، ليؤدوا الامتحانات في سهولة ويسر .
كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في تعليماته الصادرة لجميع المدارس الثانوية ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب