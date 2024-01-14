اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية كفن عين شمس

تنظر محكمة مستأنف عين شمس، المنعقدة بالعباسية اليوم، جلسة محاكمة 11 متهمًا في قضية "كفن عين شمس".

ويُحاكم المتهمون الـ11 في 13 قضية تتعلق بمخالفات البناء واستخدام تراخيص مزورة.

يذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، منها “ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال”.

وكشفت تحقيقات النيابة في قضية كفن عين شمس أن المتهمين اشتركوا في خطف شاب وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، في القضية رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس 34 متهما بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه، استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ، يملكها المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيها، وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة، وأُخطرت «النيابة العامة» بها؛ فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك؛ خطَفَ- وآخرين معه- عاملًا بالمركب؛ بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.