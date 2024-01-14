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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بعد قليل| بدء محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان بتهمة الرشوة

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات  شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى  مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة (أودي)، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي، لصالح رجال أعمال، وهي القضية المتهم فيها 5 آخرون. 

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تبين من خلال الأوراق أن أسماء المتهمين في القضية هم: "يحيى ع. ع" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد. س" موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو. م" محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم. م" مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين. م" مالك المكتب الدولي للتوريدات، "ورندا. ج" نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

حملت القضية الرقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي– رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان– طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.

وطلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهمين الثاني والسادسة، مبلغ 3 ملايين و750 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمنطقة مياه (النصراب) بمحافظة أسوان، وقاعة للتدريب بمحطة مياه (فريال) بمحافظة أسوان، إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه طلب وأخذ لنفسه من المتهم الخامس بواسطة المتهمة السادسة مبلغ 300 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته، وإفشاء قيمتها التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه طلب من المتهمين الثالث والرابع بواسطة المتهمين الثاني والسادسة مبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحطة مياه (دراو) بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

 

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته في حكم الموظف العمومي– موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان– قبل وأخذ لنفسه من المتهم الخامس بواسطة المتهمة السادسة مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة توريد مواسير مياه لشركته وصرف مستخلصاتها المالية.

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