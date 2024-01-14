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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-1-2024

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 يناير 2024 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنكي (الأهلي، مصر) نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بمقدار 47 مليون دولار ليصل إلى 35.22 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وسجل  الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر السابق له 35.173 مليار دولار.

قالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .

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