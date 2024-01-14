الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان تنظم برنامجا تدريبيا للتمريض

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، برنامج تدريبي للتمريض العاملين بالوحدات والمراكز التابعة بأسوان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب كافة عناصر مقدمي الخدمة من التخصصات الطبية والإدارية والفنية مما يضمن بناء نظام صحي قوي ومستدام بكل أطرافه.

واستهدف البرنامج، رفع كفاءة وتنمية مهارات أفراد هيئة التمريض العاملين بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وشمل التدريب الإجراءات التمريضية بغرف الاستقبال بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وشرح المهارات التمريضية الأساسية والفنية في مجال الطوارئ.

جهود

وجرى التدريب تحت إشراف الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وشيرين سعد، المشرف على تطوير التمريض بالمقر الرئيسي للهيئة.

فيما قام بالتدريب كل من محمد السيد عبد الحميد، مسئول التمريض بفرع الهيئة بأسوان، ومنار صلاح، عضو إدارة التمريض بفرع الهيئة بأسوان.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تطوير مهارات العاملين بها، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية المواطنين.