ارتفاع اسعار الفضة عيار 925... تعرف بكام |فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الفضة في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا وإقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية.

في البداية، قال مايكل محسن تاجر فضة: إن سعر جرام الفضة "999" بـ39جنيها، وجرام الفضة عيار 800 بـ 30.5جنيه وعيار 925 بـ37 جنيها والمشغولات المصري عيار 925 تبدأ من 55 جنيها للجرام والفضة الإيطالي المستوردة تبدأ من 80 جنيها للجرام الرجالي و الحريمي وصل إلي 85جنيها.

وأوضح "محسن" ، أن الإقبال على شراء الهدايا من أطقم المشغولات الفضية، ضعيف الفترة الحالية ، موضحا أن الإقبال الأكبر علي المشغولات الفضية الرجالي مثل الحظاظات والسلاسل التي تبدأ أسعارهم من200جنيه والمشغولات الفضية الحريمي الخفيفة التي تبدا من 180 جنيها للقطعة مثل السلاسل والانسيالات.

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