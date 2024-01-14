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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع اسعار الفضة عيار 925... تعرف بكام |فيديو

اسعار الفضة اليوم
اسعار الفضة اليوم

رصدت  عدسة "صدى البلد" أسعار الفضة  في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا وإقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية.

في البداية، قال مايكل محسن تاجر فضة: إن سعر جرام الفضة "999" بـ39جنيها، وجرام الفضة عيار 800 بـ 30.5جنيه وعيار 925 بـ37 جنيها والمشغولات المصري عيار 925  تبدأ من 55 جنيها للجرام والفضة الإيطالي المستوردة تبدأ من 80 جنيها للجرام الرجالي و الحريمي وصل إلي 85جنيها.

وأوضح "محسن" ، أن الإقبال على شراء الهدايا من أطقم المشغولات الفضية، ضعيف الفترة الحالية ، موضحا أن الإقبال الأكبر علي المشغولات الفضية الرجالي مثل الحظاظات والسلاسل التي تبدأ أسعارهم من200جنيه والمشغولات الفضية الحريمي الخفيفة التي تبدا من 180 جنيها للقطعة مثل السلاسل والانسيالات.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=774383551184973&id=100053232286266

ارتفاع أسعار 200جنيه أسعار الفضة اقبال المواطنين الفترة الحالية المستوردة المشغولات الفضية شراء الهدايا

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