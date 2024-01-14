الأمم المتحدة: إسرائيل مصرة على عرقلة دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة

أكد المنسق الأممي في فلسطين جيمي ماكجولدريك أن إصرار إسرائيل على استخدام معبر رفح المخصص للأفراد في دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة يعرقل عمليات الإغاثة، مطالبا بفتح المعابر في أماكن أخرى.

وذكر ماكجولدريك أن 200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الذي يقطنه 2.2 مليون نسمة من معبر رفح الجمعة الماضي، وهو أكبر عدد على الإطلاق تدخله الأمم المتحدة إلى القطاع عبر هذا المعبر.

ونقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة عن المسؤول قوله في مقابلة السبت، إن هناك حاجة للوصول إلى مناطق أخرى في القطاع بخلاف الجنوب وإن القتال يتسبب في منع المنظمات المعنية من إدخال مساعدات إلى الشمال وبعض مناطق وسط قطاع غزة.

وقال ماكجولدريك: "نحتاج للوصول إلى مناطق أبعد وأعمق بكثير، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من القطاع، لكن العمليات العسكرية المستمرة تمنعنا حتى من التحرك في بعض المناطق الوسطى".

وأضاف المسؤول الأممي: "من الصعب جداً تحريك القوافل.. ليست لدينا القدرة على إرسال قوافل بسرعة إلى الشمال لخدمة ما يقدر بنحو 250 إلى 300 ألف نسمة هناك".

وتابع: "يتعين علينا زيادة العمل الإنساني وأن نحصل على المزيد من الدعم من الجهات المانحة، وعلينا إعادة تفعيل الشحنات التجارية".