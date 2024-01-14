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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا.. تفاصيل

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد، إطلاق بيونج يانج صاورخًا باليستيًا جديدًا قبالة ساحلها الشرقي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا من سواحلها الشرقية،

وأكد خفر السواحل الياباني الأمر، لافتًا إلى أنه سقط بالفعل مقذوف يعتقد أنه صاروخ باليستي.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أطلقت بيونج يانج أول قمر صناعي للتجسس العسكري في نوفمبر.

وفي ديسمبر الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية عابرة القارات لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأمريكي المتصاعد، بينما بدأت واشنطن وحلفاؤها تشغيل نظام لتبادل البيانات الصاروخية في الوقت الحقيقي.

كوريا الجنوبية اليابان الجزيرة الكورية خفر السواحل الياباني مقذوف

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