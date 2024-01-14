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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف بالصواريخ مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

حزب الله
حزب الله

ذكر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر وحقق إصابات مباشرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


يأتي ذلك فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أمس إن حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال، وهذا سيكون له ثمن باهظ.

وأضاف هرتسي هاليفي في كلمة مساء السبت "نمارس عملنا بحرية في المجال الجوي اللبناني، ونهاجم أي تهديد، ونكبد حزب الله ثمنا باهظا"، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وصرح بأن "الواقع الأمني في الشمال بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام"، مردفا بالقول "نحن نبعد مسلحي الرضوان عن الحدود، ونلحق الضرر بقدرات حزب الله التي بناها منذ سنوات".

 

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