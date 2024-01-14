يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

الذهب









سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,703 شراء 3,749 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,394 شراء 3,436 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,240 شراء 3,280 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,777 شراء 2,811 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,160 شراء 2,187 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,851 شراء 1,874 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 115,159 شراء 116,581 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25,920 شراء 26,240 جنيه.

الكيلو بيع 3,702,857 شراء 3,748,571 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة.