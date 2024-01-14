أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 12-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:



العظمى الصغرى

القاهرة 18- 11

الإسكندرية 17 - 10

الإسماعيلية 19- 11

الغردقة 23 -14

أسوان 22 - 9

سوهاج 20 - 7

المنيا19 - 6

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 14-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.99 جنيه للبيع، و 33.87 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.45 جنيه للبيع، و39.32 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.36 جنيه للبيع، و100.71 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 يناير 2024.. وهذه قيمة عيار 21



r دمت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم الأحد 14-1-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب تذبذات الأسعار الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3726 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26080 جنيه.