للأسبوع الثاني على التوالي.. انتظام تدريبات الترقي لمعلمي الأزهر بالشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، ان إدارة التدريب تستكمل اليوم، تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية المستهدفين للترقية، ممن أتموا المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31، وذلك من خلال مقرين للتدريب تخفيفا وتيسيرا علي المعلمين حيث تعقد التدريبات بمقر ديوان عام المنطقة، بجانب مقر معهد كفرصقر النموذجي بإدارة كفرصقر.

وأضاف أن تدريبات هذا الأسبوع تعقد في الفترة المسائية، التي تبدء في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتي الخامسة مساءا، مشيدا بحسن التنظيم والترتيب موجها الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن التنظيم واختيار أفضل المدربين ومراعاة العدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد البنان مدير إدارة التدريب بالمنطقة أن تقييم المعلمين يكون بإجمالي (50) نقطة توزع بمعدل (2) نقطة لكل يوم حضور، (4) نقطة للمشاركة اليومية مع المدرب (يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسلمه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى (32) نقطة للاختبار البعدي.

وأضاف أنه على المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، من حيث مراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام (مدة البرنامج التدريبي لكل معلم)، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

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