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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية .. تعرف على مصاريف كليات طب الأسنان

الجامعات الخاصة والأهلية
الجامعات الخاصة والأهلية

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024التيرم الثاني، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت  13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

وتساءل عدد كبير من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي عن الجامعات الأهلية 2023 من حيث التنسيق ومصروفات الجامعات الأهلية 2023.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

الالتحاق بكلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

ويحاول عدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق التقديم بكليات القمة وبالتحديد كلية طب الأسنان بسبب مجموعهم ويعقدون آمالاً كبيرة على الجامعات الأهلية، لدراسة الطب والحصول علي لقب دكتور.

تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024

 التقديم لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024 يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان

سجل  الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

مصاريف كليات طب الأسنان بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة  107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

الحد الأدنى للتقديم في جامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 

-  80 %  لكليات الطب
- 78 %  لكليات طب الأسنان
- 76 %  للعلاج الطبيعي
- 72 %  للصيدلة
- 68 % للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب
- 55 %  للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 

- 77 % لكلية الطب
- 76 % لطب الأسنان
- 74 % للعلاج الطبيعي
- 71 % للصيدلة
- 66 % للهندسة
- 61 % لعلوم الحاسب
-55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية 

- 75 % لكليات الطب
- 74 % لطب الأسنان
-72 % للعلاج الطبيعي
-70 % للصيدلة
- 66 % للطب البيطري
- 65 % للهندسة
- 60 % لعلوم الحاسب
- 55 % للكليات النظرية.

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 

وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، إن الأماكن المتاحة للطلاب للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني محدودة بكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى متاحة في كليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، وأيضا يوجد اماكن متاحة في الكليات النظرية مثل الإعلام والسياسية والاقتصاد .

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2023-2024 التيرم الثاني 

- شهادة الميلاد.
- بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الثانوية العامة.
- 8 صور شخصية.
- بطاقة الترشيح النهائية.
- نموذج 6 جند.

الجامعات الاهلية الموجودة في مصر

جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
جامعة النيل الأهلية.
الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
جامعة مصر للمعلوماتية.
جامعة حلوان الأهلية.
جامعة المنصورة الأهلية.
جامعة بنها الأهلية.
جامعة المنوفية الأهلية.
جامعة بني سويف الأهلية.
جامعة أسيوط الأهلية.
جامعة جنوب الوادي الأهلية.
جامعة المنيا الأهلية.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
جامعة الإسكندرية الأهلية.
جامعة الزقازيق الأهلية.
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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