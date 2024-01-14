احتجاجات أمام قاعدة جوية بريطانية في قبرص ضد ضرب اليمن

تجمع نشطاء مؤيدون للفلسطينيين عند بوابات سلاح الجو الملكي البريطاني أكروتيري في قبرص يوم الأحد للتعبير عن رفضهم لاستخدام القاعدة البريطانية كمنصة انطلاق للضربات الأخيرة ضد جماعة الحوثي في اليمن، كما ذكرت رويترز.

جاءت المظاهرة ردا على العمليات العسكرية المشتركة التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الحوثيين في اليمن، المتهمين باستهداف الشحن الدولي في البحر الأحمر. لعب سلاح الجو الملكي البريطاني أكروتيري دورًا حاسمًا كنقطة انطلاق لطائرات تايفون المقاتلة المشاركة في العمليات.

على الرغم من إغلاق البوابات الحديدية للمجمع الخاضع لحراسة مشددة، تجمع عدة مئات من المتظاهرين عند المدخل مرددين شعارات مثل "اخرجوا من قواعد الموت". وتعد قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني واحدة من قاعدتين تحتفظ بهما بريطانيا في قبرص، وهي مستعمرة سابقة.

نقلت ناتاليا أوليفيا، التي تمثل منظمة متحدون من أجل فلسطين ومقرها قبرص، إدانة المتظاهرين لتواطؤ حكومة المملكة المتحدة المزعوم واستخدام الأراضي القبرصية لدعم إسرائيل في أعمالها في غزة. واعتبر ناشط آخر، نيكوس بانايوتو، استخدام القواعد البريطانية على الأراضي القبرصية وصمة عار، معربًا عن شعوره بأن مثل هذه الأعمال تتعارض مع مشاعر السكان المحليين.