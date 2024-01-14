بأمر القضاء| صحة انتخاب مجلس الزمالك والإدارية العليا تحدد مصير حسام المندوه

تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة مرشح نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوة من الترشح على مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 اكتوبر 2023 في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من أحمد محسن المحامي وكمال رفعت وكيلين عن كريم عادل المرشح السابق على مقعد أمين الصندوق بـ انتخابات نادي الزمالك، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات النادي، وقضت المحكمة بصحة انتخاب مجلس ادارة الزمالك بالكامل، مع وقف قرار فوز حسام المندوة علي منصب امين صندوق النادي.

وتختصم الدعوى وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وعماد مصطفى حمزة البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة كل بصفته.