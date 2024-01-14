رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مدينة الطلبة وكلية التربية النوعيه

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، المدن الجامعية للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، ورافقه في الجولة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجاره وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة وثروت محمد ابراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه المطابخ والمخازن وغرف الإعاشة وقاعات المذاكرة وأكد رئيس الجامعة علي الاستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية ، والحرص أيضاً على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لأبنائنا الطلاب وتوفير المسكن الآمن الملائم لهم، مشدداً على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمطابخ ودورات المياه.

كما توجه رئيس الجامعة والوفد المرافق الي كلية التربية النوعية وكان في استقبالهم الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي والدكتور عماد عبد الرازق القائم بأعمال كلية الآداب والدكتور عماد مخيمر العميد الأسبق للكليه والدكتور صلاح الشريف عميد كلية التربية النوعيه الاسبق ، ووكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وتم تفقد الأوضاع داخل الكليه وسير عمليات الامتحانات.

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