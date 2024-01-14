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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسمة وهبة ترد على منتقدي حضورها عزاء والدة لطيفة وخطوبة ريم سامي

بسمة وهبة
بسمة وهبة

ردت الإعلامية بسمة وهبة على منتقدي حضورها عزاء والدة لطيفة وخطوبة ريم شقيقة المخرج محمد سامي في نفس اليوم.

وقالت بسمة وهبة:" كنتوا عايزين لطيفة تأجل العزاء ولا ريم سامي تأخر الخطوبة؟!.


بسمة وهبة:


علقت الإعلامية "بسمة وهبة" على ارتفاع أسعار الحفاضات وأزمة ألبان الأطفال، موضحة أنّ هناك نقصا في لبن الأطفال بالسوق المحلي، وأن الأطفال هم من يدفعون ثمن هذه المشكلة.

وأضافت "وهبة" خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه إذا كان لبن الأطفال موجودا فإن سعره يرتفع كل يوم “علشان الصيدلية والتجار يعملوا بيزنس”.

وتابعت "بسمة وهبة":  كمان الأدوية في العموم فيها مشكلة وخاصة أدوية الأطفال، الأدوية ناقصة وكل يوم بتغلى والمسؤول عن ذلك هم التجار والصيدليات.

بسمة وهبة

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