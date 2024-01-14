عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرطان الثدي وأمراض الضغط والسكر

ضمن «حياة كريمة»|الكشف على 570 حالة وندوات تثقيفية بقافلة جامعة الزقازيق ببني هلال|صور

صدى البلد

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 570 حالة من أهالى قرى الوحدة المحلية ببني هلال بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». 

وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف وإدارة تنمية القرية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أنه رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 570 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدى، بالإضافة إلى حملة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى، وتم تحويل 8 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق للفحوصات والأشعة والعلاج.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة. 

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والتغذية المناسبة لمريض السكر ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات قرى الوحدة المحلية ببني هلال وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مدينة الطلبة وكلية التربية النوعيه

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لها، وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن التذوق الملبسي عند المرأة، وطرق تنسيق الإكسسوارات مع الملابس.

كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن نعمة الصحة وطرق الحفاظ عليها وقام بالرد على التساؤلات المطروحة، بالإضافة إلى قيام كلية الزراعة بعقد ندوة عن الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية وطرق المحافظة عليها.

كما قامت كلية الآداب بعقد ندوة عن الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية ، والدكتور محمد غريب  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر، مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، ومتابعة من ماجد شعلة بإدارة تنمية القرية، وفريق من متطوعي «حياة كريمة» واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (1)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (1)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (1)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (1)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (2)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (2)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (3)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (3)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (4)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (4)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (5)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (5)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (6)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (6)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (7)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (7)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (8)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (8)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (9)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (9)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (10)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (10)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (11)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (11)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (12)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (12)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (13)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (13)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (14)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (14)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (15)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (15)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (16)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (16)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (17)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (17)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (18)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (18)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (19)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (19)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (20)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (20)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (21)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (21)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (22)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (22)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (23)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (23)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (24)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (24)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (25)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (25)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (26)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (26)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (27)
قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (27)
التنموية الشاملة الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور خالد الدرندلى الضغط والسكر الزقازيق الطب البشري الكشف المبكر عن سرطان الثدي المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

ترشيحاتنا

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة قطعته لأشلاء.. 6 قرارات عاجلة من النيابة في جريمة بدر

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ