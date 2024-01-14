ضمن «حياة كريمة»|الكشف على 570 حالة وندوات تثقيفية بقافلة جامعة الزقازيق ببني هلال|صور

سرطان الثدي وأمراض الضغط والسكر

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 570 حالة من أهالى قرى الوحدة المحلية ببني هلال بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف وإدارة تنمية القرية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أنه رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 570 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدى، بالإضافة إلى حملة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى، وتم تحويل 8 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق للفحوصات والأشعة والعلاج.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والتغذية المناسبة لمريض السكر ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات قرى الوحدة المحلية ببني هلال وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لها، وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن التذوق الملبسي عند المرأة، وطرق تنسيق الإكسسوارات مع الملابس.

كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن نعمة الصحة وطرق الحفاظ عليها وقام بالرد على التساؤلات المطروحة، بالإضافة إلى قيام كلية الزراعة بعقد ندوة عن الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية وطرق المحافظة عليها.

كما قامت كلية الآداب بعقد ندوة عن الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية ، والدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر، مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، ومتابعة من ماجد شعلة بإدارة تنمية القرية، وفريق من متطوعي «حياة كريمة» واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (1)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (1)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (2)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (3)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (4)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (5)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (6)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (7)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (8)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (9)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (10)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (11)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (12)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (13)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (14)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (15)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (16)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (17)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (18)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (19)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (20)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (21)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (22)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (23)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (24)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (25)

قافلة جامعة الزقازيق بالوحدة المحلية ببني هلال (26)