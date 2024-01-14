بسبب علاقة عاطفية.. القصة الكامل لتعدي عاطل على قاصر بالإسكندرية

علاقة عاطفية بين عاطل وطفلة لم تتجاوز 15 عامًا، وصلت نهايتها عندما تعدى عليها باسم الحب والغرام في أحد مناطق وسط الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عاما غيابيا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بهتك عرض طفلة بمنطقة الجمرك وسط الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

وبدأت القضية المقيدة، برقم 12741 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك ، ببلاغ من والدة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدي على نجلتها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات وجود علاقة عاطفية بين المتهم " ط م.م" عاطل، وبين المجني عليها " ج.ال.ع" 15 سنة طالبة ، وقام المتهم بالتعدي عليها وهتك عرضها دون إكراه أو تهديد.

واقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.