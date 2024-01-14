إبراهيم سعيد يفتح النار على فيتوريا بعد التعادل أمام موزمبيق

تعادل منتخب مصر امام موزمبيق 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "أكبر خطا يسأل عليه فيتوريا عدم الاعتماد علي ياسر ابراهيم في خط الدفاع والاعتماد على حجازي اللي لسه راجع من الإصابه وعلي محمد عبد المنعم اللي مش في افضل حالاته الفتره الاخيره"

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.