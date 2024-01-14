عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو دياب يحقق 7 ملايين مشاهدة بـ أغنية "مكانك"

صدى البلد

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قوائم استماع تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي هذا الأسبوع بألبومه الجديد "مكانك" .

حققت أغنية “مكانك" 7,800,000 مشاهدة منذ طرح الألبوم الشهر الماضى.  

وتصدر الألبوم قوائم الأعلى استماعا في مصر والسعودية والكويت والأردن والعراق والامارات وقطر وعمان والبحرين واليمن .


وفي ذات السياق حقق ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من  ٣٠ مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.


ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:
"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس
"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

ويستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر يناير الحالي بالقرية العالمية بدبي.

وبدأت شركة روتانا المنظمة للحفل فى الترويج له على صحفات الشركة الرسمية عبر موقع الصور الشهير إنستجرام لتكون هذه الحفلة أولى حفلات الهضبة عقب إصدار ألبومه الأخير مكانك.

الفنان عمرو دياب المطرب عمرو دياب النجم الكبير عمرو دياب عمرو دياب كلمات تامر حسين إطلالات عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

ترشيحاتنا

أكسيوس: الحزب الجمهوري يلاحق الموظفين الفيدراليين الداعمين لـ غزة

«في مصريين كان بيشجعوا موزمبيق».. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أمى تركت لى فلوس لجهازى هل يدخل فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

ننشر قوائم الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق 2024

مؤكدا موقف إيران تجاه الفلسطينيين..رئيسي: الهجمات ضد اليمن كشفت طبيعة أمريكا العدوانية

جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ