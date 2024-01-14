عمرو دياب يحقق 7 ملايين مشاهدة بـ أغنية "مكانك"

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قوائم استماع تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي هذا الأسبوع بألبومه الجديد "مكانك" .

حققت أغنية “مكانك" 7,800,000 مشاهدة منذ طرح الألبوم الشهر الماضى.

وتصدر الألبوم قوائم الأعلى استماعا في مصر والسعودية والكويت والأردن والعراق والامارات وقطر وعمان والبحرين واليمن .



وفي ذات السياق حقق ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من ٣٠ مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.



ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

ويستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر يناير الحالي بالقرية العالمية بدبي.



وبدأت شركة روتانا المنظمة للحفل فى الترويج له على صحفات الشركة الرسمية عبر موقع الصور الشهير إنستجرام لتكون هذه الحفلة أولى حفلات الهضبة عقب إصدار ألبومه الأخير مكانك.