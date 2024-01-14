متحدث الوزراء: عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الاقتصاديات النامية، وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة، سواء أزمة كورونا، أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدل التضخم.

وأضاف "المحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015-2016، مشيرًا إلى أن التوقعات تدل على أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 ستتحسن مؤشراته لتعود لما كانت عليه من قبل.

وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم ، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم.

ولفت إلى أن الجزء كبير من الازمة الاقتصادية الحالية هو انعكس لأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10 % فيمع عام 2025.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحول عام 2030 ستتمن مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.