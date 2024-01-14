نانسي وإليسا ليستا الأوائل.. فنانات ظهرن في مناهج وامتحانات التعليم

ضجة كبيرة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب وضع أغنيتين في امتحان كلية آداب جامعة اسكندرية .



وتداول بعض الطلاب ورواد السوشيال ميديا، صورة لامتحان مادة علم النفس لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وورد في الامتحان أغنيتين للفنانتين إليسا ونانسي عجرم، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضمن امتحان علم النفس أسئلة اختيار من متعدد، جاء أبرزها الاستعانة بأغنيتي “حبك سفاح” للفنانة نانسي عجرم، وأغنية "حالة حب" للفنانة إليسا.

ولم تكن إليسا ونانسي عجرم أول من يظهرن في منهج أو امتحان ولكن سبقتهما سميحة أيوب .



سميحة أيوب :



تصدر اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك عقب وضع صورة من كتاب لأحد المناهج الدراسية يتحدث عن الفنانة القديرة سميحة أيوب، متضمنًا معلومات عن سيدة المسرح تحت عنوان: "شخصيات مصرية مؤثرة".

وتم إدراج الفنانة سميحة أيوب ضمن منهج الصف السادس الابتدائي، شارحًا بالمعلومات الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة على مدار رحلتها الفنية سواء في المسرح أو التليفزيون أو السينما.

ووقع الاختيار على القديرة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي"، كصاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، بجانب أمينة رزق، التي كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947 وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت 75 عامًا.

وترأست سميحة أيوب مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح شرفيا، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة د. سميرة محسن، وأقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



في 1949 دخلت الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح، المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، بالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهى: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام، وذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953.

وأما عن رد سميحة أيوب على تدريس أعمالها في منهج الصف السادس الابتدائي، فصرحت الفنانة الشهيرة بأنها أخطرت بدراسة سيرتها في المدارس، معربة عن سعادتها وتمنيها بأن يتم اتخاذ نفس الخطوة مع فنانين آخرين يتمتعون بمسيرة وتاريخ مشرف وتدريس سيرهم الذاتية في كل المناهج.

وأضافت سميحة أيوب أن ذلك كان متبعًا من قبل، مشددة على أهمية تواصل الأجيال والتعريف بالفن المصري، بل يكون أيضًا مادة أساسية في التعليم بجانب الفلاسفة، العلماء، المفكرين، والمثقفين.

وجاء في مقرر الصف السادس الابتدائي المعلومات التالية عن سميحة أيوب وأهم إنجازاتها وهي:

- شاركت في أكثر من 200 عمل.

- الأدوار التليفزيونية: دور الفتاة الخجولة الهادئة في المسلسل الإذاعي سمارة- ودور الحماه الطيبة المتفهمة في المسلسل التليفزيوني إجازة مفتوحة.

- الأدوار السنيمائية: دور الجدة المتحكمة في فيلم تيتة رهيبة.

- الأدوار المسرحية: كان اهتمامها الأكبر بالمسرح مثل مسرحية يا سلام سلم الحيطة بتتكلم، حيث لعبت دور امرأة عادلة ومحقة- مسرحية الناس اللي في الثالث، حيث لعبت دور أم تعاني من مشكلات عائلية.

- التمثيل الصوتي: المسلسل الكرتوني المسلمون والإسلام، الذي يثقف الأطفال عن الإسلام وتاريخه- أوبريت بنت عربي، التي هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب الهمم يوميًا.

- انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و197، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.