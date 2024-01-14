تصريحات فيتوريا بعد سقوط منتخب مصر في فخ التعادل أمام موزمبيق

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مواجهة منتخب موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، اليوم الأحد، كانت صعبة، خاصة أن منتخبنا لم يكن في يومه.

وقال روي فيتوريا في تصريحات عقب مباراة مصر ضد موزمبيق، اليوم: "لم نواجه منتخب سهلا، موزمبيق ظهر بشكل منظم في المباراة، وفقدنا التركيز في 3 دقائق وهي التي غيرت دفة المباراة.

وتابع "يجب الإعداد لمواجهة غانا لأنهم أقوياء للغاية، وهدفنا حصد الـ 3 نقاط من أجل التأهل للدور المقبل.

وأضاف "منتخب مصر فقد التركيز في 3 دقائق، وهي التي غيرت دفة المباراة بالكامل، لكننا لم نخرج من صراع التأهل إلى الدور الثاني، ولم نضع شيء بعد".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.