تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة

تلقت لجان امتحانات الصفين الأول و الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2024 .

وتمثلت تلك التعليمات الصادرة للجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فيما يلي :

الإمتحان الالكتروني هو الإمتحان الاصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فى بداية الامتحان الالكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطور التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .

التأكيد على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا ( منازل _ الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الأمتحان الالكترونى) هو ذات الامتحان الالكترونى.

بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة .

ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول أو السماعات أو الساعات أو أى وسائل أخرى ذات اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الالكتروني / ورقي طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

الأحد 14 يناير 2024 : اللغة العربية + الكيمياء

الثلاثاء 16 يناير 2024 : الجغرافيا + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 يناير 2024 : الأحياء + التاريخ

الأحد 21 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى + الفيزياء

الثلاثاء 23 يناير 2024 : الفلسفة + الرياضيات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

السبت 13 يناير 2024 : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الاثنين 15 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى + الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة العربية + الفلسفة والمنطق + الأحياء

الأربعاء 14 يناير 2024 : الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وقد أصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جميع المدارس الثانوية ، بضرورة تهيئة المناخ الجيد للطلاب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، ليؤدوا الامتحانات في سهولة ويسر .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في تعليماته الصادرة لجميع المدارس الثانوية ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.