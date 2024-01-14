هيثم فاروق يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق

انتقد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما، في أولى مباريات دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

هيثم فاروق يوجه رسالة نارية للاعبي منتخب مصر

وكتب هيثم فاروق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “إعادة الحسابات أمر ضروري قبل فوات الأوان”.

وأضاف: “أخطاء فادحة من الجميع، الانضباط مفقود، وشخصية البطل لم تتكون بعد، ولكن ما زال الأمل موجودا”.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول من بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتقام مباراة منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية أمام غانا، يوم الخميس 18 يناير، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.