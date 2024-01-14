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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرطوبة قاتلة.. رد فعل خالد الغندور بعد التعادل أمام موزمبيق

خالد الغندور
خالد الغندور

تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا  2023.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الرطوبة قاتلة و هتأثر علي كثير من الفرق الكبيرة و هيكون هناك نتائج  غير متوقعة نهائيا".

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل فريق فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتقام مباراة منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية أمام غانا يوم الخميس 18 يناير في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

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