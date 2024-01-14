بإطلالة لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار على طاولة الشطرنج

شاركت الفنانة والإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت لجين وهي تلعب الشطرنج بإطلالة لافتة إذ ارتدت ملابس كلاسيك جذابة وتركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة كما اعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، وحظيت إطلالتها بإعجاب عدد كبير من متابعيها.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هي شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتي ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.