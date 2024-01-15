عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Galaxy S23 Plus في البحرين

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Plus 5G

إذا كنت تريد مبلغا ليس بالقليل عند شراء جوال أندرويد مميز من علامة سامسونج، سيكون عليك  اختيار جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G فى البحرين سعة 128 جيجابايت 322 ديناراً بحرينياً.

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

يطرح جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G بطارية قوية سعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الكريمي، الأخضر، الجرافيتي، اللافندر، و الـ Lime.

سامسونج Samsung البحرين Galaxy Samsung Galaxy S23 Plus 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد هجوم الحوثيين على سفينة قرب عدن

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

موضوعات متعلقة

سعر Galaxy S23 Ultra في سلطنة عمان

أسعار Galaxy S22 في قطر

أجمل جوال من سامسونج.. سعر Galaxy Z Flip 5 في السعودية

منافس قوي.. سعر Galaxy S22 Ultra في البحرين

أخبار التكنولوجيا|رسالة في فيسبوك Facebook تعرضك للاختراق.. وأرخص موبايل أوبو رينو بمعالج كوالكوم

تحذير عاجل.. رسالة في فيسبوك Facebook تعرضك للاختراق

5 أشياء في واتساب WhatsApp تعرضك للاختراق

لو بطيء.. إزاي تخلي موبايلك سريع في ثوان

ترشيحاتنا

حامل اللقب| السنغال تضرب جامبيا بثلاثية نظيفة في أمم إفريقيا

دون حفل تتويج.. تفاصيل تخلي الملكة مارجريت الثانية رسميًا عن الحكم لـ فريدريك العاشر

مظاهرة في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن

في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.. الصحفيين تنظم يوما تضامنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مرض خطير ينتشر في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

مضروب وغير صحي .. الصحة تحذر من كريم شهير على السوشيال ميديا

نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

ماذا تعني منظومة البيرول؟ أول منحنى للأجور في مصر .. فيديو

راجع بـ 160 كيلو .. تفاصيل سقوط إمبراطور الذهب في مصر

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ