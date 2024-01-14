المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: نتوقع قرار وقف إطلاق النيران خلال أسبوعين

قال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، والمتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته مجرمو حرب.

وأضاف المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كان يجب أن يمثل المسئولون عن المجازر في غزة أمام العدالة وقمنا بذلك".

وأشار: "يجب أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطيران"، موضحا: "نتوقع قرار من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النيران خلال أسبوعين".

وأوضح زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، والمتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية،: "قضيتنا أننا ندافع ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويجب على الجميع إدانة المجازر الإسرائيلي في غزة".

واسترسل: "فريقنا قد كشف أمورا عن وجود إبادة جماعية في غزة، وكان يجب علينا أخذ هذا الموقف ضد جرائم إسرائيل في غزة"، متابعا: "يجب على إسرائيل وقف حربها على غزة والموافقة على إدخال المساعدات".

