مصر تتألم لنا.. فلسطين تكذب ادعاءات إسرائيل في محكمة العدل الدولية

علق السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، على ادعاءات إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بشأن منع مصر دخول المساعدات إلى غزة.

وقال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "على مصر الرد على هذا الكذب الذي جاء على لسان محامي إسرائيل، لأن ما جاء بحق الأشقاء في مصر على لسان محامي إسرائيل، كذب كبير"، لافتا إلى أن: "إسرائيل ضعيفة بالقانون والسياسة وبكل شيء، لذلك خلطت كل شيء".

وأضاف السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية،: "محامي إسرائيل أمام محكمة العدل قدم الأكاذيب وادعاءات سياسية، نحن نكذبها كاملة"، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نصدق أن إسرائيل تدافع عن النفس بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد: "لا يمكن أن نصدق ما قاله المحامي الإسرائيلي بأن مفتاح معبر رفح في يد الأشقاء في مصر، وكأن مصر هي التي تمنع دخول المساعدات"، موضحا: "مصر تعاني ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وتتألم بما يتألم به الشعب الفلسطيني".