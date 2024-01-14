عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تتألم لنا.. فلسطين تكذب ادعاءات إسرائيل في محكمة العدل الدولية

المساعدات
المساعدات

علق السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، على ادعاءات إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بشأن منع مصر دخول المساعدات إلى غزة.

txt

القاهرة الإخبارية: الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

txt

رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: مصر بذلت خلال المائة يوم الدامية التي مرت من العدوان على غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية للقطاع

وقال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "على مصر الرد على هذا الكذب الذي جاء على لسان محامي إسرائيل، لأن ما جاء بحق الأشقاء في مصر على لسان محامي إسرائيل، كذب كبير"، لافتا إلى أن: "إسرائيل ضعيفة بالقانون والسياسة وبكل شيء، لذلك خلطت كل شيء".

وأضاف السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية،: "محامي إسرائيل أمام محكمة العدل قدم الأكاذيب وادعاءات سياسية، نحن نكذبها كاملة"، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نصدق أن إسرائيل تدافع عن النفس بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد: "لا يمكن أن نصدق ما قاله المحامي الإسرائيلي بأن مفتاح معبر رفح في يد الأشقاء في مصر، وكأن مصر هي التي تمنع دخول المساعدات"، موضحا: "مصر تعاني ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وتتألم بما يتألم به الشعب الفلسطيني".

محكمة العدل الدولية المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل

هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة| سيدة تقطع شريك حياتها لأشـ.لاء في بدر و6 قرارات من النيابة

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ