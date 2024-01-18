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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج جبار.. سعر Galaxy S23 في الكويت

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G المميز من علامة سامسونج العديد من الميزات وأبرزها المعالج الخارق، مع شاشة مبهرة وكاميرا قوية، كل ذلك بسعر معقول.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S23 5G فى الكويت سعة 128 جيجابايت 184 ديناراً كويتياً، سعة 256 جيجابايت مقابل 200 دينار.

جاء جوال Samsung Galaxy S23 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Samsung Galaxy S23 5G

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S23 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 5G

يطرح جوال Samsung Galaxy S23 5G بطارية قوية سعة 3900 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.3، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الكريمي، اللافندر، الأخضر، الجرافيتي، والـ lime.

سامسونج Samsung الكويت Galaxy Samsung Galaxy S23 5G

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