الرئيس الأمريكي: مستمرون في الاتصالات الوثيقة مع مصر وقطر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يتطلع لاستمرار الاتصالات الوثيقة مع نظرائه في مصر وقطر وإسرائيل لإعادة الرهائن من غزة.

وحسب بيان نشره البيت الأبيض، قال بايدن بمناسبة مرور 100 يوم علي اندلاع الحرب: “إنني أتطلع إلى الحفاظ على اتصال وثيق مع نظرائي في مصر وقطر وإسرائيل لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم والعودة إلى أسرهم”.

وتابع بايدن قائلاً: “في نوفمبر، ومن خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع مصر وقطر وإسرائيل، توسطنا في وقف القتال لمدة سبعة أيام مما أدى إلى إطلاق سراح 105 رهائن، بما في ذلك طفل أمريكي يبلغ من العمر 4 سنوات، وسمح لنا ذلك لزيادة المساعدات الإنسانية الحيوية الإضافية إلى غزة. لقد كنت منخرطًا بشدة في تأمين هذه الصفقة والحفاظ عليها وتمديدها”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد علق، اليوم الأحد، علي تصريحات صادرة عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي قالت إن بنيامين نتنياهو، لم يجعل إطلاق سراح الرهائن على رأس أولوياته.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه “لا يوجد أساس لهذه التصريحات، إذا كانت قد قيلت بالفعل.. رئيس الوزراء يعمل بكل الطرق لإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن”.

وقبل قليل، حث عضو مجلس الحرب في إسرائيل، جادي إيزنكوت، على أهمية التوقف عن الكذب وإظهار الشجاعة بالتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد المحتجزين".

وأكد إيزنكوت أنه "لا يوجد سبب للاستمرار في الحرب بنفس الطريقة كالعميان ونحن في وقت حرج".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال أيزنكوت إن قادة إسرائيل "يكذبون على أنفسهم" ويحتاجون إلى الحكمة قبل فوات الأوان.