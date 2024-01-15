عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على 8 مواقع.. حزب الله في لبنان يعلن حصيلة هجماته ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان أنه عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد.

وقال حزب الله اللبناني في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن العمليات جاءت كالتالي:

في القطاع الشرقي، في الساعة 10:30 تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

والساعة 12:00 استهداف قوّة القنّاصة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة وإصابتها إصابة مباشرة، كما أنه الساعة 12:42 استهداف قوّة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال (إبل القمح المحتلّة) بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف القوّة بين قتيل وجريح.

بينما في الساعة 14:00 تم استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

وفي القطاع الغربي، ان الساعة 10:00 استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أنه الساعة 12:30 تم استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، والتصدّي لمُحلّقة تابعة للاحتلال الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها.

بينما في الساعة 13:00 تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

قناصة حزب الله يستهدفون مواقع تجسس صهيونية في المطلة

صواريخ حزب الله.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في استهداف لمستوطنة يوفال

لبنان الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية الفلسطينية حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة| فيديو

موضوعات متعلقة

دبلوماسيون: إسرائيل تخاطر بتصعيد خطير بقتل كبار قادة حزب الله

قناصة حزب الله يستهدفون مواقع تجسس صهيونية في المطلة

صواريخ حزب الله.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في استهداف لمستوطنة يوفال

خبير عسكري: حزب الله لم يستخدم ضد إسرائيل سوى 6% من قوته الأساسية|فيديو

حزب الله يستهدف بالصواريخ مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب مهاجمة حزب الله

بيان عاجل من حزب الله حول القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

حزب الله: غارة إسرائيلية جنوب لبنان قتـ.ـلت مسعفين ودمَّرت سيارة إسعاف

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا: طلبنا الوقف الفوري لإطلاق النار ونأمل إدانتهم بجريمة الإبادة للفلسطينيين

يستغلون فلسطين.. اليمن تفضح أعمال الحوثيين بشأن استهداف السفن في البحر الأحمر

تعاون مع حكيم وعبد الباسط حمودة.. وفاة الملحن وليد عبد العظيم

عمره ٢٠ سنة.. مفاوضات جديدة بالأهلي مع لاعب مصري محترف

ماذا نفعل في شهر رجب وشعبان ؟.. فضلهما وأعمالهما الثابتة في السنة

احذر نقص هذا الفيتامين يصيبك بالضعف الجنسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدء يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ