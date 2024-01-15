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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي في حماس يكشف قدرة حركة المقاومة على الصمود في وجه إسرائيل

حماس
حماس

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس سامي أبو زهري، إن المقاومة الفلسطينية في غزة قادرة على الصمود مهما طالت المعركة.

 

 

 

وأضاف أبو زهري في تصريحات له، أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في تحقيق أهدافه بالقضاء على حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، زفت حركة حماس الشهداء الأبرار الذين ارتقوا الليلة الماضية بعد عملية الاقتحام البطولية لمستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة والاشتباك مع جنود الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها، إن تصاعد عمليات المقاومة وانتشارها رغم الجهود الضخمة التي يبذلها الاحتلال الصهيوني للسيطرة على الضفة هي رسالة تحد فلسطينية.

وأكدت حماس أن االشعب الفلسطيني الذي يرفض الخضوع سيواصل المقاومة حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة، وإن طوفان الأقصى الذي انطلق من غزة العزة سيأتي على كل أركان الاحتلال في كل ربوع بلادنا المحتلة.

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