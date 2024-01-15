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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنوب أفريقيا: طلبنا الوقف الفوري لإطلاق النار ونأمل إدانتهم بجريمة الإبادة للفلسطينيين

الفريق القانوني لجنوب
الفريق القانوني لجنوب أفريقيا

قال زين دانغور، المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا،  إننا نعتقد ما نريد أن نفعله هو أن نقدم للمحكمة كل الوثائق التي تدين الجانب الإسرائيلي، مضيفاً أنها كلها أدله تعتمد على حقائق ومدى إساءتهم للفلسطينيين، ونريد أن يستمع للصوت الفلسطيني في هذه المحكمة.


وأضاف « دانغور» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” على قناة "dmc" الذي يقدمه الإعلامي "أسامة كمال" أن هدفنا هو إبراز الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، موضحاً أننا نأمل أن يتم إدانتهم في جريمة الإبادة للشعب الفلسطيني، وقد طالبنا بوقف فوري لإطلاق النار وأيضاً بدخول المساعدات بسرعة عاجلة لكل الفلسطينيين.


وأشار المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أن الأسلوب الذي اتبعوه متبع لمحاولة التقليل من دفاعنا القانونية، منوهاً إلى أن يحاولون استغلال ورقة حماس والمقاومة الفلسطينية ومحاولة إبراز أن جنوب أفريقيا تتدخل في مثل هذه الأمور.
 



 

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جنوب أفريقيا: طلبنا الوقف الفوري لإطلاق النار ونأمل إدانتهم بجريمة الإبادة للفلسطينيين

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