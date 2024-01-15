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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التأمين الصحي الشامل: المصريون سيتمتعون بتغطية مالية صحية في 2030.. فيديو

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو ترجمة حقيقية لمفهوم بناء الإنسان في الدولة المصرية وفي الجمهورية الجديدة، مضيفاً أن يشكل رؤية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المصريين من الناحية الصحية.


وأضاف « السبكي » من خلال لقائه في برنامج “مساء dmc” على قناة "dmc" الذي يقدمه الإعلامي "أسامة كمال" أن بأنتهاء هذا المشروع في سنة 2030 كل المصريين في كل محافظات مصر يتمتعون بتغطية مالية صحية  وبخدمات صحية ذات جودة عالية والضامن لهذا الأمر هو قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر سنة 2018، موضحاً أن هذا المشروع هو منظور لإصلاح النظام الصحي في مصر .


وتابع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن المشروع يبدأ بالتخطيط الصحي وينتهي بالرقابة بجودة الخدمات الصحية لكل المصريين، منوهاً إلى أن يرتكز المشروع على فصل تمويل الخدمة عن تقديمها عن الرقابة عليها من خلال أن هذا القانون إنشاء 3 هيئات بتشتغل في تناغم في مشروع التأمين الصحي الشامل.
 





 

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