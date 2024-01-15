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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

انتظام سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول | صور

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي، والأول والثالث التجاري والفندقي،  والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

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وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحرصا منه على متابعة امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على حسن سير الامتحان.

توجه وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرستي أم المؤمنين الثانوية بنات، والشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بنين "الأحمدية الثانوية سابقا"، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لمتابعة سير الامتحان، والاطمئنان إلى انتظام أعمال الامتحانات بالمدارس، وعدم وجود أي مشكلة بها.

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ففي مدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا،اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وعدم وجود أي مشكلات تقنية في أداء الامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي، وانتظام سير الامتحان بجميع اللجان، وتوفير الهدوء والمناخ المناسب لأداء الامتحان.

ثم توجه وكيل الوزارة للمتابعة بمدرستي أم المؤمنين الثانوية بنات، والشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا، حيث اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، والوصول إلى منصة الامتحان بكل سهولة، وعدم وجود أي مشكلات تقنية في الاتصال بمنصة الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم.

وخلال متابعته بالمدارس اليوم، شدد وكيل الوزارة بعدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول إلى المدرسة بصحبة الطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش بكافة أنواعه، مؤكداً حرص تعليم الغربية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 44255 طالب من الصف الأول الثانوي، يؤدون اليوم امتحانات مادة الرياضيات، ونحو 40826 طالب من الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي نحو ١٥٧٣١ طالب من الصفين الأول والرابع الصناعي، ونحو ٣٤٨٨ طالب من الصف الاول الزراعي، ونحو ١٣٩٢٢ طالب من الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.

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