منصة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" ترفض رفع إجابات الطلاب .. والأهالي يستغيثون

شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

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حيث قال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج ، الطلاب لم يستطيعوا رفع اجاباتهم على المنصة الالكترونية ، بسبب ان حسابات اولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج



واستغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم قائلين : يرجى إيجاد حل ، والسماح بإرسال اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج عن طريق الايميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر ، تخفيفا للأعباء المادية نظرا للتكلفة العالية للبريد الدولي ، طالما ان ورق الاجابات اصلا بيتم تسليمه كملف pdf صور وليس اصل.

كما انتشرت نفس الشكاوى على جروبات أولياء أمور طلاب ابناؤنا في الخارج على فيس بوك ، حيث أكد أولياء الأمور عدم قدرتهم على رفع اجابات امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة ، فقالت إحدى الاستغاثات : لليوم الثالث على التوالي لم يتم رفع أي إجابات بسبب إيميل ولي الأمر حيث تقول المنصة إنه ليس له صلاحية لعمل ابلووود وتواصلنا مع الدعم الفني ولا يوجد أي رد إيه الحل؟

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews) ، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 ) .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، بعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg ) ، و بإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، تكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة اختيارات ) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي و حتى الثانى الثانوى ، و على كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط ، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان و التى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)

شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج

شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج

شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج

شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج