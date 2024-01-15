عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منصة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" ترفض رفع إجابات الطلاب .. والأهالي يستغيثون

شكاوى امتحانات ابناؤنا
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج

شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

 ⁩ 
حيث قال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي :   لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج ، الطلاب لم يستطيعوا رفع اجاباتهم على المنصة الالكترونية ، بسبب ان حسابات اولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج


واستغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم قائلين : يرجى إيجاد حل ، والسماح بإرسال اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج عن طريق الايميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر ، تخفيفا للأعباء المادية نظرا للتكلفة العالية للبريد الدولي ، طالما ان ورق الاجابات اصلا بيتم تسليمه كملف pdf صور وليس اصل.

كما انتشرت نفس الشكاوى على جروبات أولياء أمور طلاب ابناؤنا في الخارج على فيس بوك ، حيث أكد أولياء الأمور عدم قدرتهم على رفع اجابات امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة ،  فقالت إحدى الاستغاثات : لليوم الثالث على التوالي لم يتم رفع أي إجابات بسبب إيميل ولي الأمر حيث تقول المنصة إنه ليس له صلاحية لعمل ابلووود وتواصلنا مع الدعم الفني ولا يوجد أي رد إيه الحل؟

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج  من خلال الرابط  : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews) ، وذلك  وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 )  .  

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، بعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم  إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg ) ، و بإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة .

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، تكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة اختيارات ) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من  الرابع الابتدائي و حتى الثانى الثانوى ، و على كل طالب قراءة كل سؤال  و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط ،  وفى حالة  وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة  فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان و التى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)      

شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
شكاوى امتحانات ابناؤنا في الخارج
امتحانات ابناؤنا في الخارج ابناؤنا في الخارج امتحانات اجابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية

لـ المطلقات| شروط جديدة للحصول على معاش الزوج.. وهذه حالات الحرمان منه

رئيس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

عامل بـ معمار بمستشفى سوهاج الجامعي يتعرض لحادث مفجع

تقارب في الرؤى ودعم كامل للقضية الفلسطينية.. ماذا حملت زيارة وزير الخارجية الصيني للجامعة العربية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

رمضان 2024 .. الصور الأولى من كواليس مسلسل "صلة رحم"

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ