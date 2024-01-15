شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الأول والثاني الثانوي بتليجرام ..والمديريات تتحرك

شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص اسئلة واجابات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي في معظم من المحافظات

ومن جانبها اكدت غرف عمليات متابعة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بمديريات التربية والتعليم الموجودة في جميع المحافظات انه جاري تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحانات التي يؤديها الطلاب اليوم في لجان امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

وشددت غرف عمليات مديريات التربية والتعليم على انه لا تهاون مع اي طالب يثبت تورطه في الغش في امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي حيث سيتم تطبيق كافة اللوائح والقرارات الوزارية على الغشاشين

ويؤدي اليوم الإثنين 15 يناير 2024 طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة القاهرة ، امتحاني اللغة الأجنبية الأولى و الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي وامتحان علم النفس لطلاب الأدبي.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، إلكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، بينما تعقد الامتحانات ورقيا للطلاب الذين لم يستلموا التابلت وطلاب المدارس غير المجهزة تكنولوجياً .

وتشمل الورقة الامتحانية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقياً .

وقد أصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جميع المدارس الثانوية ، بضرورة تهيئة المناخ الجيد للطلاب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، ليؤدوا الامتحانات في سهولة ويسر .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في تعليماته الصادرة لجميع المدارس الثانوية ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب

وتلقت لجان امتحانات الصفين الأول و الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات نصف العام 2024 .

وتمثلت تلك التعليمات الصادرة للجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فيما يلي :

الإمتحان الالكتروني هو الإمتحان الاصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فى بداية الامتحان الالكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطور التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .

التأكيد على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا ( منازل _ الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الأمتحان الالكترونى) هو ذات الامتحان الالكترونى.

بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة .

ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول أو السماعات أو الساعات أو أى وسائل أخرى ذات اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش

اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الالكتروني / ورقي طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان .

تداول اسئلة واجابات امتحانات الاول والثاني الثانوي عبر تليجرام

تداول اسئلة واجابات امتحانات الاول والثاني الثانوي عبر تليجرام

تداول اسئلة واجابات امتحانات الاول والثاني الثانوي عبر تليجرام