الكرملين: النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون روسيا بلا معنى

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون روسيا "ممكنة" لكنها عديمة الأفق وبلا معنى.

وأضاف بيسكوف أن "روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا في ظل إحجام الغرب وكييف عن مراعاة اعتباراتها الأمنية".

في وقت سابق، قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مؤتمر صحفي في دافوس، إن الجانب الأوكراني سيواصل دعوة الصين لحضور اجتماعات مخصصة لما يسمى بصيغة السلام، لأن مشاركة بكين مهمة بالنسبة لكييف.

وعقدت ثلاثة اجتماعات في عام 2023 مخصصة لهذه المبادرة. وكان آخرها في مالطا يومي 28 و29 أكتوبر من العام الماضي، ولم تشارك فيه الصين.