عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الغرب لن يكون قادرا على “إغراء موسكو بالفخ” من خلال عرض إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بشرط التخلي عن النهج المبدئي الروسي.

وتعليقا على اقتراح وزارة الخارجية السويسرية، أشارت زاخاروفا إلى أنه «يجب على الغرب التوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وعدم قبول العقوبات المناهضة لروسيا، وعدم الإدلاء بتصريحات معادية لروسيا؛ من أجل إيجاد طريقة للخروج من المأزق الذي دفعت فيه واشنطن بعض دول الاتحاد الأوروبي».

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه «إذا كان هذا الخطاب يهدف إلى جر روسيا بشروط غربية إلى نوع من العملية المخدرة من أجل التأثير على نهج روسيا المبدئي؛ فلن يتم استدراجنا إلى هذا الفخ».

من أجل أوكرانيا وغزة.. بابا الفاتيكان يناشد من لهم سلطة على الحروب

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تجميد الصراع ضد روسيا

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في مؤتمر صحفي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه يجب إشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا.

أوكرانيا الغرب زاخاروفا الخارجية الروسية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال: لن ننسحب من خان يونس أو أي مكان آخر في غزة

البيت الأبيض: لا نستبعد ضربة انتقامية من الحوثيين بعد الهجوم على مواقعهم

أمريكا تكشف عن تحول وشيك في حرب غزة

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحة لـ وزير الدفاع الأمريكي

وزير دفاع إسرائيل يعلن شرط نهاية الحرب على غزة

التلجراف: أمريكا غاضبة من بريطانيا بسبب البيانات المسربة عن الضربات على اليمن

مكتب نتنياهو يكشف حقيقة التصريحات المثيرة للجدل للمقربين من بايدن

نتنياهو يكشف مدة استمرار الحرب على غزة

ترشيحاتنا

«في مصريين كان بيشجعوا موزمبيق».. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أمى تركت لى فلوس لجهازى هل يدخل فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

ننشر قوائم الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق 2024

مؤكدا موقف إيران تجاه الفلسطينيين..رئيسي: الهجمات ضد اليمن كشفت طبيعة أمريكا العدوانية

جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل

هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ