أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الغرب لن يكون قادرا على “إغراء موسكو بالفخ” من خلال عرض إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بشرط التخلي عن النهج المبدئي الروسي.

وتعليقا على اقتراح وزارة الخارجية السويسرية، أشارت زاخاروفا إلى أنه «يجب على الغرب التوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وعدم قبول العقوبات المناهضة لروسيا، وعدم الإدلاء بتصريحات معادية لروسيا؛ من أجل إيجاد طريقة للخروج من المأزق الذي دفعت فيه واشنطن بعض دول الاتحاد الأوروبي».

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه «إذا كان هذا الخطاب يهدف إلى جر روسيا بشروط غربية إلى نوع من العملية المخدرة من أجل التأثير على نهج روسيا المبدئي؛ فلن يتم استدراجنا إلى هذا الفخ».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في مؤتمر صحفي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه يجب إشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا.