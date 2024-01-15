قرار عاجل من التعليم لحل أزمة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا استجابة لشكاوى أولياء الأمور بشأن عدم قبول تحميل اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج من إيميل ولي الأمر .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة إعادة تعيين كلمة السر لايميل ولي الامر للايميلات الموجودة بالدومين @stuabroad.moe.edu.eg فقط .

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرارها المنشور على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج : أن ذلك يتطلب الرقم القومي لولي الامر المسجل به هذا الايميل ، وكذلك الرقم القومي لأحد الأبناء المسجلين على المنصة ، ويجب اداخال كلمة سر جديدة غير التى كانت تستخدم قبل ذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم ذلك عبر منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الرابط التالي:

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/resetdomainpassword

خطوات اعادة تعيين كلمة المرور على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

ادخل على الرابط التالي https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/resetdomainpassword

اكتب البريد الالكتروني لولي الأمر

حدد الجنسية

اكتب الرقم القومي لولي الأمر

اكتب الرقم القومي لأحد الأبناء المسجلين

ومن جانبه .. قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : الوزارة أتاحت على المنصة الدعم الفني اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور ، والتي تم إنشاؤها لهم على (OFFICE365) وبالتالى “مفيهاش أي مشكلة ”



وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : لكن لو حساب ولي الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo / ---)، ونسي الرقم السري او ادخله بشكل خاطئ عدد من المرات لابد أن يحاول عمل استرداد للحساب.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : أنه بالنسبة لرفع امتحانات ابناؤنا في الخارج على المنصة فكل امتحان متاح تحميله ورفع اجاباته لمدة ٢٤ ساعة من ١٢ صباحا ل١٢ مساء قائلا : “اعتقد دي مدة كافية جداً ”

وكان قد شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

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حيث قال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج ، الطلاب لم يستطيعوا رفع اجاباتهم على المنصة الالكترونية ، بسبب ان حسابات اولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج.