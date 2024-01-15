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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. انطلاق أعمال ملتقى الشباب بالجامعة العربية

صدى البلد

تنطلق أعمال ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل تحت شعار "شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك "، غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والجامعة العربية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية) على مدى ثلاثة أيام.


وقالت الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في تصريح اليوم الاثنين، إن الملتقي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني للعمل الشبابي العربي المشترك تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ريادة الأعمال والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبحث العلمي والابتكار، وذلك بمشاركة (200) شاب وشابة وشخصيات عامة ومتخصصة وعدد من الخبراء والمؤسسات التنموية والصناديق التمويلية والمراكز البحثية والجامعات العربية والاتحادات والهيئات والمجالس الشبابية من 22 دولة عربية.


وأضافت: "يأتي انعقاد الملتقى متزامنا مع مرور 21 عاما على التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ عام 2003، وفي ضوء قرارات قمتي الجزائر وجدة وما نتج عنهما من مخرجات وقرارات، تمثل خطوات تنفيذية وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية، مشيرة إلى أنه سيشارك في أعمال الملتقى، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات المتخصصة والجامعات العربية.


وأوضحت الدكتورة مشيرة أن الملتقى سيناقش عدة محاور تتضمن، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للشباب العربي في القطاع الاقتصادي والصناعي، والثورة الاقتصادية في العالم وأثرها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم المشروعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى، ودور مؤسسات التمويل العربية في دعم ريادة الأعمال، إلى جانب دور التنمية الصناعية العربية في دعم تأهيل وتدريب الشباب وتحقيق التكامل الاقتصادي، وصناعة التكنولوجيا ودورها في توفير فرص عمل توافق مستجدات العصر، ودور شباب الباحثين والمخترعين في دعم الاقتصاديات العربية، ودور الشباب العربي في تسويق ألمنتح العربي، والتجارب العربية الداعمة للتنمية المستدامة.


وأشارت إلى أن الملتقى سيناقش أيضا جهود الشباب العربي في تطوير آليات وسياسات التعاون العربية لتعزيز الأمن الغذائي والصحي وأمن الطاقة ومواجهة تغير المناخ في الوطن العربي، ومد جسور التعاون مع الشباب العربي في المهجر، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لم تغب عن الملتقى حيث خصص لها جلسة تحت عنوان "دور الشباب العربي في دعم الشعب الفلسطيني تنمويا".


وأشارت إلى أن الملتقى سيشهد قرابة 10 جلسات تناقش شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك، والرؤیة العربیة لاستشراف مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحدیات الراھنة، والثورة الصناعية وتأثيرها على المستقبل الاقتصادي للشباب، والمؤسسات التمويلية واستشراف مستقبل المشروعات العربية، ودور الشباب العربي في استدامة العمل التنموي العربي، ومبادرات وإنجازات حققت الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. 
 

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