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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية: التموين تضبط 150 شيكارة دقيق فاخر بدون فواتير

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وتحرير محضر رقم ٧٧٠ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية صان الحجر وذلك لحيازته  ١٥٠ شيكارة دقيق فاخر بدون فواتير دالة على مصدره وتم تحرير محضر رقم ٧٧١ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية بلبيس وذلك لحيازته عدد ٩٨ شيكارة سماد يوريا بدون فواتير داله على مصدره.

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كما تم تحرير محضر رقم ٧٧٢ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية كفر السواقي صاحب سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وتم تحرير محضر رقم ٧٧٣ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد صاحب سوبر ماركت بناحية كفر السواقي وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم ٧٧٤ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرية عرب الشيخ يوسف وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

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