أسعار كوبرا ليون الهاتشباك الرسمية خلال 2024

سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة ، وتم توفير تلك الإصدارات الجديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا، ويعود ذلك الارتفاع الي العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب العديد من الازمات والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار كوبرا ليون موديل 2023 خلال العام الجاري

من ضمن السيارات المتوافرة بالسوق المصري والمعروضة للبيع كوبرا ليون موديل 2023 ، وتنتمي كوبرا ليون لفئة السيارات الهاتشباك .

أسعار كوبرا ليون موديل 2023 خلال العام الجاري

- محرك كوبرا ليون الهاتشباك موديل 2023 :

أسعار كوبرا ليون موديل 2023 خلال العام الجاري

تصل قوة سيارة كوبرا ليون موديل 2023 الي 190 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة كوبرا ليون القصوى الي 230 كم/ساعة، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية ، وتنتج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وبها خزان وقو سعه 50 لتر .

- أبعاد كوبرا ليون موديل 2023 الجديدة :

أسعار كوبرا ليون موديل 2023 خلال العام الجاري

تتوافر سيارة كوبرا ليون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4398 مم، وعرض 1799 مم، وارتفاع 1444 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2689 مم .

- أسعار كوبرا ليون موديل 2023 خلال العام الجاري :

أسعار كوبرا ليون موديل 2023 خلال العام الجاري

تصل سيارة كوبرا ليون موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد مليون و 695 ألف جنيه .