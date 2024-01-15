"لم تكن موفقة".. ميدو: تغييرات فيتوريا سبب التعادل أمام موزمبيق

قال أحمد حسام ميدو، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن تغييرات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، كانت غير موفقة أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقال أحمد حسام ميدو، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ظهر عليه عدم التحضير الجيد لمنتخب موزمبيق، عكس المدرب الآخر الذي درس مصر جيدًا، وقام باللعب على الأخطاء الفردية للمنتخب الوطني، بجانب غلق مفاتيح لعب مصر”.

وأضاف ميدو، “روي فيتوريا كان عليه التغييرات تكون بشكل مبكر عن ذلك وكان لابد من الدفع بـ أحمد فتوح ومحمود عبد المنعم كهربا واستغلال حالتهم الفنية مع موزمبيق، خاصة كهربا لاعب عكس مستوي أحمد حسن كوكا، لأن كوكا شبيه لـ مصطفي محمد، فكان لابد من الدفع بـ كهربا لأنه لاعب يستطيع التسجيل فى أى وقت من المباراة”.

وتابع "للأسف تغييرات فيتوريا كانت غير موفقة ومتأخرة وكانت سبب التعادل".